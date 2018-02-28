В школе № 104 Ростова ликвидировали пожар





В Ворошиловском районе Ростова в школе № 104, расположенной на бульваре Комарова, ликвидировали пожар.



Возгорание произошло 1 марта около 15 часов. Во время занятий на первом этаже учебного заведения сработала противопожарная сигнализация. Учителя быстро вывели детей из школы до прибытия пожарных расчетов. По предварительным данным, всего было эвакуировано 70 человек, среди них - 45 детей.



Как сообщили в пресс-службе донского управления МЧС, очаг возгорания находился в одном из классов на первом этаже. Огнём было охвачено 30 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве. - Причину возгорания установят специалисты в ходе экспертизы.



К тушению привлекались 36 спасателей и 11 единиц техники.