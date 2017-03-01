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В Шахтах вынесли приговор преступникам, пытавшимся ограбить банкомат и убившим администратора

В Шахтах вынесли приговор преступникам, пытавшимся ограбить банкомат и убившим администратора

28 февраля в городе Шахты вынесли приговор преступникам, пытавшимся ограбить банкомат и убившим администратора.

Игнатий Лаврентьев и Игорь Галимуллин в ночь с 23 на 24 января 2016 проникли в здание торгового центра «Пушкинский» в Шахтах. Их сообщник Дмитрий Бураков остался ждать снаружи. Двое злоумышленников напали на администратора, который находился в ТЦ, и избили его.
- Один из преступников наносил удары металлической монтировкой, второй — деревянным черенком от лопаты. Мужчина скончался на месте,- рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.- После этого Лаврентьев и Галимуллин позвали Буракова, и последний попытался вскрыть банкомат. Но в это время в ТЦ прибыла охранная группа, и подсудимые, не успев украсть деньги, скрылись.

Лаврентьева и Галимуллина приговорили к 16 годам лишения свободы, их сообщника Буракова- к 8 годам.

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