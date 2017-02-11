В Шахтах в пожаре погиб 44-летний мужчина





В Шахтах в результате пожара погиб 44-летний мужчина.



Возгорание произошло в частном доме на улице Малиновского 10 февраля около 7 утра.

- Горение происходило на площади 49 кв. м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Прибывшие пожарные локализация в возгорание 07:20, полностью пожар был ликвидирован в 07:27. После тушения под завалами был обнаружен труп мужчины.



Погибшим оказался хозяин дома. По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. В тушении были задействованы 10 пожарных и две единицы техники.