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В Шахтах в пожаре погиб 44-летний мужчина

В Шахтах в пожаре погиб 44-летний мужчина

В Шахтах в результате пожара погиб 44-летний мужчина.

Возгорание произошло в частном доме на улице Малиновского 10 февраля около 7 утра.
- Горение происходило на площади 49 кв. м., - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Прибывшие пожарные локализация в возгорание 07:20, полностью пожар был ликвидирован в 07:27. После тушения под завалами был обнаружен труп мужчины.

Погибшим оказался хозяин дома. По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. В тушении были задействованы 10 пожарных и две единицы техники.

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