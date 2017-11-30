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В Шахтах столкнулись ВАЗ и маршрутка: пострадали две женщины

В Шахтах столкнулись ВАЗ и маршрутка: пострадали две женщины
В Шахтах столкнулись ВАЗ-2104 и маршрутка: пострадали две женщины. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 2 декабря в поселке Нежданный на пересечении переулка Громова с улицей Дачной.

- По предварительным данным, 23-летний водитель легковушки не уступил дорогу общественному транспорту и допустил с ним столкновение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – В результате аварии пострадали две пассажирки маршрутки. Помощь женщинам оказали на месте. От госпитализации они отказались.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все детали случившегося.

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