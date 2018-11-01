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В Шахтах пьяная женщина ударила ножом своего собутыльника

В Шахтах пьяная женщина ударила ножом своего собутыльника
Пьяная жительница Шахт ударила ножом своего собутыльника. 42-летнюю злоумышленницу задержали 1 ноября.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, двое мужчин и одна женщина выпивали. Когда градус выпитого алкоголя превысил допустимый показатель, приятели стали ругаться.

В ходе конфликта 42-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила им своего собутыльника. После потасовки злоумышленница с приятелем сбежали, а пострадавший обратился к медикам за помощью.

- Правоохранители задержали 42-летнюю местную жительницу, - добавили в ведомстве. - Известно, что ранее она была судима за убийство по неосторожности.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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