В Шахтах пьяная женщина ударила ножом своего собутыльника



Пьяная жительница Шахт ударила ножом своего собутыльника. 42-летнюю злоумышленницу задержали 1 ноября.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, двое мужчин и одна женщина выпивали. Когда градус выпитого алкоголя превысил допустимый показатель, приятели стали ругаться.



В ходе конфликта 42-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила им своего собутыльника. После потасовки злоумышленница с приятелем сбежали, а пострадавший обратился к медикам за помощью.



- Правоохранители задержали 42-летнюю местную жительницу, - добавили в ведомстве. - Известно, что ранее она была судима за убийство по неосторожности.



В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».