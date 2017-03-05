В Шахтах повесился 33-летний мужчина





В поселке Майский города Шахты повесился 33-летний мужчина. Тело обнаружили 5 марта в одной из квартир поселка.



Мужчина перестал выходить на связь со своей матерью еще 4 марта. Последний раз они созванивались утром этого же дня. А на следующий день мужчину нашли повешенным в его собственной квартире, сообщает DonDay Шахты.



Почему шахтинец решил покончить с собой,не известно. Он не оставил предсмертной записки.



Ранее, 6 февраля, в Шахтах повесился 46-летний житель Белоруссии. Предсмертной записки он тоже не оставил.