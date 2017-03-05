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В Шахтах повесился 33-летний мужчина

В Шахтах повесился 33-летний мужчина

В поселке Майский города Шахты повесился 33-летний мужчина. Тело обнаружили 5 марта в одной из квартир поселка.

Мужчина перестал выходить на связь со своей матерью еще 4 марта. Последний раз они созванивались утром этого же дня. А на следующий день мужчину нашли повешенным в его собственной квартире, сообщает DonDay Шахты.

Почему шахтинец решил покончить с собой,не известно. Он не оставил предсмертной записки.

Ранее, 6 февраля, в Шахтах повесился 46-летний житель Белоруссии. Предсмертной записки он тоже не оставил.

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