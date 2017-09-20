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В Шахтах полуторагодовалая девочка выпала из окна 3-го этажа

В Шахтах полуторагодовалая девочка выпала из окна 3-го этажа
В Шахтах полуторагодовалая девочка выпала из окна 3-го этажа. Инцидент, чуть не закончившийся трагедией случился 22 сентября.

По предварительной информации, кроха ненадолго осталась без присмотра родителей, забралась на диван, а после стала на подоконник. Облокотившись на москитную сетку малышка выпала из окна. Родители тут же спустились к дочери и вызвали бригаду врачей.

-Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали, – рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области. – По факту случившегося проводится проверка. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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