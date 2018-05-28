В Шахтах по подозрению в получении взятки задержали замглавы администрации



Замглавы администрации Шахт Сергея Галатова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



Сотрудники силовых структур арестовали чиновника 30 мая во время получения взятки в размере 70 тысяч рублей. Пока официальные источники не подтверждают информацию. При этом один из сотрудников администрации сообщил, что сейчас там идут обыски. Соответствующие органы проверяют документацию чиновников.



Сергей Галатов стал заместителем главы администрации Шахт в 2015 году. До этого он работал в правоохранительных органах и был главой группы безопасности в филиале Центра инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы Северо-Запада в Санкт-Петербурге.