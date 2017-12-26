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В Шахтах осудили мужчину, «заминировавшего» жилой дом

В Шахтах осудили мужчину, «заминировавшего» жилой дом
В Шахтах осудили мужчину, «заминировавшего» жилой дом. Валерий К. обвинялся по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

По версии прокуратуры Ростовской области, в сентябре 2017 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения позвонил в диспетчерскую службу и сообщил, что в доме № 29 на улице Нагорной заложена бомба. На место выезжали сотрудники полиции, МЧС, взрывотехники, скорая помощь и кинологи. После проверки ничего опасного обнаружено не было.

- В суде мужчина пояснил, что ему было скучно и он решил проверить, как работают экстренные службы, - отметили в ведомстве. – За совершенное преступление ему назначили наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

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