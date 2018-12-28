В Шахтах мужчина, случайно убивший соседа, избежал наказания



В городе Шахты мужчина, обвиняемый в убийстве соседа, избежал наказание. Суд прекратил в отношении него уголовное дело в связи с примирением сторон.



Убийство по неосторожности случилось 31 октября 2017 года. По версии следствия, Максим В. шел домой. Возле подъезда к нему начал приставать выпивший сосед. Он оскорблял мужчину и задирал его. Шахтинцы начали ругаться. В пылу ссоры Максим толкнул оппонента в грудь. Он упал и ударился головой об асфальт. Из-за сильного удара мужчина потерял сознание и был доставлен в больницу.



Он получил серьезные травмы и скончался в медицинском учреждении. После ЧП, в отношении Максима возбудили уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности». Дело дошло до суда. Изучив все обстоятельства Шахтинский городской суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины в связи с примирением сторон.