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В Шахтах мать пытались привлечь к ответственности за смерть младенца

В Шахтах мать пытались привлечь к ответственности за смерть младенца
В Шахтах убитую горем мать пытались привлечь к ответственности за гибель ее малыша. Женщина обвинялась по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Из материалов дела следует, что дончанка покормила своего трехмесячного сына и положила в кроватку. Младенец срыгнул пищу и захлебнулся рвотными массами. Мама пыталась спасти ребенка и оказывала ему помощь до приезда скорой помощи, однако, несмотря на все старания, кроха скончался.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело и передано в суд. Во время заседания отчаявшаяся мать раскаялась в содеянном и примирилась с потерпевшими.

Уголовное дело в отношении шахтинки прекратили. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменили.

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