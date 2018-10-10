В Шахтах мать пытались привлечь к ответственности за смерть младенца



В Шахтах убитую горем мать пытались привлечь к ответственности за гибель ее малыша. Женщина обвинялась по статье «Причинение смерти по неосторожности».



Из материалов дела следует, что дончанка покормила своего трехмесячного сына и положила в кроватку. Младенец срыгнул пищу и захлебнулся рвотными массами. Мама пыталась спасти ребенка и оказывала ему помощь до приезда скорой помощи, однако, несмотря на все старания, кроха скончался.



В отношении женщины было возбуждено уголовное дело и передано в суд. Во время заседания отчаявшаяся мать раскаялась в содеянном и примирилась с потерпевшими.



Уголовное дело в отношении шахтинки прекратили. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменили.