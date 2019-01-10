В Шахтах 16 января объявят день траура по погибшим при взрыве в многоэтажке



16 января будет объявлен день траура на территории города Шахты. Об этом сообщил глава Донского края Василий Голубев.



Губернатор Ростовской области предложил, чтобы днем траура стала среда. В храмах пройдут богослужения, а также будут отменены все увеселительные мероприятия в городе.



Напомним, ЧП случилось 14 января на улице Хабарова. Взорвался бытовой газ в одной из квартир на 9-м этаже. В результате погибли две женщины, два человека, в том числе маленькая девочка, находятся в больницах Шахт и Ростова. В завалах спасатели ищут еще троих человек.



На месте вторые сутки работают около 500 человек. Почти половина из них - спасатели. Они расчищают завалы и укрепляют несущие конструкции. Эвакуированные жильцы дома находятся в пунктах временного размещения. Как только специалисты убедятся в отсутствии угрозы обрушения, владельцев квартир пустят домой, чтобы забрать свои вещи.



Кроме того, семьям пострадавших при взрыве выплатят материальную компенсацию.