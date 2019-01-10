Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Шахтах 16 января объявят день траура по погибшим при взрыве в многоэтажке

В Шахтах 16 января объявят день траура по погибшим при взрыве в многоэтажке
16 января будет объявлен день траура на территории города Шахты. Об этом сообщил глава Донского края Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области предложил, чтобы днем траура стала среда. В храмах пройдут богослужения, а также будут отменены все увеселительные мероприятия в городе.

Напомним, ЧП случилось 14 января на улице Хабарова. Взорвался бытовой газ в одной из квартир на 9-м этаже. В результате погибли две женщины, два человека, в том числе маленькая девочка, находятся в больницах Шахт и Ростова. В завалах спасатели ищут еще троих человек.

На месте вторые сутки работают около 500 человек. Почти половина из них - спасатели. Они расчищают завалы и укрепляют несущие конструкции. Эвакуированные жильцы дома находятся в пунктах временного размещения. Как только специалисты убедятся в отсутствии угрозы обрушения, владельцев квартир пустят домой, чтобы забрать свои вещи.

Кроме того, семьям пострадавших при взрыве выплатят материальную компенсацию.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.