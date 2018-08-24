В Сети появилось видео масштабного пожара в двухэтажке в Константиновске



В Интернете появилось видео масштабного пожара в городе Константиновске.



На записи, опубликованной очевидцами, видно, как пламя охватило всю крышу двухэтажного дома. Огонь полыхает на большой площади. Свидетели пожара комментируют, что сил спасателей не хватает.



Напомним, возгорание началось около 20 часов 27 августа в двухэтажке на улице Шахтинской. К тушению привлекались 28 спасателей и девять единиц техники. Пламя распространилось на площадь 700 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось только к 22 часам.



Добавим, что на следующий день после ЧП на всей улице Шахтинской была прекращена подача газа. Как рассказали местные жители, чтобы газ пустили в дома, ресурсоснабжающая организация требует от горожан заключить с ней договоры.



