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В Саратовской области в столкновении фуры и «ГАЗели» погиб ростовчанин

В Саратовской области в столкновении фуры и «ГАЗели» погиб ростовчанин
В Саратовской области в ДТП погиб уроженец Ростовской области. Смертельная авария произошла утром 11 июня в Хвалынском районе.

По предварительным данным, 28-летний водитель «ГАЗели», житель донского региона, не выбрал безопасный интервал и врезался в грузовик. От удара «ГАЗель» смяло, и парень погиб на месте.

Чтобы достать тело из кабины, привлекали трактор, который оттащил транспортное средство, и спасателей, с помощью оборудования доставших труп.

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