В Саратовской области в столкновении фуры и «ГАЗели» погиб ростовчанин



В Саратовской области в ДТП погиб уроженец Ростовской области. Смертельная авария произошла утром 11 июня в Хвалынском районе.



По предварительным данным, 28-летний водитель «ГАЗели», житель донского региона, не выбрал безопасный интервал и врезался в грузовик. От удара «ГАЗель» смяло, и парень погиб на месте.



Чтобы достать тело из кабины, привлекали трактор, который оттащил транспортное средство, и спасателей, с помощью оборудования доставших труп.