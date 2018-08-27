В Санкт-Петербурге рядом с Константиновским дворцом нашли повешенной жительницу Ростовской области
В Санкт-Петербурге нашли мёртвой 47-летнюю жительницу Ростовской области. Тело женщины обнаружили 29 августа около шести часов утра в парке в поселке Стрельна, сообщает «Фонтанка.ру».
По информации издания, мёртвую дончанку заметил местный житель рядом с Дворцом Конгрессов. Женщина была подвешена на дереве, под ногами у неё стояло ведро.
Рядом с телом валялась сумочка. В ней были водительские права, по которым и установили личность умершей.
В следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу подтвердили факт обнаружения трупа. Добавим, что по факту смерти женщины проводится проверка.