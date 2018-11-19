В Сальске маршрутка сбила пешехода



В Сальске 20 ноября местный житель попал под колёса «ГАЗели». ДТП произошло около 14 часов возле дома № 92А на улице Будённого.



По предварительной информации, 47-летний пешеход шёл по тротуару вдоль проезжей части. В этот момент на него наехала движущаяся навстречу «ГАЗель» под управлением 60-летнего водителя.



- Вследствие аварии пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По факту ДТП в данный момент проводится проверка.