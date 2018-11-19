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В Сальске маршрутка сбила пешехода

В Сальске маршрутка сбила пешехода
В Сальске 20 ноября местный житель попал под колёса «ГАЗели». ДТП произошло около 14 часов возле дома № 92А на улице Будённого.

По предварительной информации, 47-летний пешеход шёл по тротуару вдоль проезжей части. В этот момент на него наехала движущаяся навстречу «ГАЗель» под управлением 60-летнего водителя.

- Вследствие аварии пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту ДТП в данный момент проводится проверка.

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