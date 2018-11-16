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В Сальске девушка оказалась под колёсами УАЗа после ссоры со знакомым

В Сальске девушка оказалась под колёсами УАЗа после ссоры со знакомым
В Ростовской области на автодороге Котельниково — Песчанокопское сальчанка погибла под колёсами УАЗа. Трагедия произошла 15 ноября около 22:30 на выезде из Сальска, в районе ЮВЭС.

По предварительной информации, 42-летний мужчина и 29-летняя девушка ехали в такси. В машине между ними разгорелась ссора, в разгар которой сальчанка достала нож и воткнула его в ногу своему знакомому.

Решив не связываться с буйными пассажирами, таксист высадил их. Что происходило дальше — неизвестно. Однако спустя какое-то время девушку сбил УАЗ под управлением 63-летнего водителя. Сальчанка скончалась на месте.

- В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ростовской области.

От удара ножом мужчина получил незначительную травму. По данному делу продолжается проверка.

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