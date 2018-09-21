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В Роствоской области столкнулись иномарка и грузовик

В Роствоской области столкнулись иномарка и грузовик
В Новочеркасске Ростовской области столкнулись «КИА Рио» и «Газель». Авария произошла 23 сентября около 13 часов на улице Сарматской. Об этом сообщает DonDay-Новочеркасск.

Известно, что водитель «КИА» направлялся в сторону Баклановского проспекта. Он захотел обогнать другой автомобиль и выехал на встречную полосу. Там он попытался увернуться от «Газели», которая двигалась навстречу. Водитель иномарки поехал в сторону обочины. Туда же направил авто водитель грузовика. В результате две машины столкнулись.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал водитель «КИА Рио». Пострадавшего оказали медицинскую помощь на месте, он отказался от госпитализации.

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