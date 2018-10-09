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В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб человек

В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб человек
В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб человек. Пламя вспыхнуло в строении в хуторе Островского Аксайского района. 

10 октября около 18 часов возгорание началось в одноэтажной летней кухне на улице Кирова. В строении огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Местные жители вызвали пожарных на место происшествия.

- Около 18.30 спасатели локализовали пламя, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Спустя пять минут пожар потушили.

К сожалению, в результате возгорания погиб человек. Сейчас устанавливается его личность, а также выясняются причины возникновения огня.

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