В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб человек



В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб человек. Пламя вспыхнуло в строении в хуторе Островского Аксайского района.



10 октября около 18 часов возгорание началось в одноэтажной летней кухне на улице Кирова. В строении огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Местные жители вызвали пожарных на место происшествия.



- Около 18.30 спасатели локализовали пламя, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Спустя пять минут пожар потушили.



К сожалению, в результате возгорания погиб человек. Сейчас устанавливается его личность, а также выясняются причины возникновения огня.