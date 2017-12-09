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В Ростовской области злоумышленник украл мопед и попал на нем в ДТП

В Ростовской области злоумышленник украл мопед и попал на нем в ДТП
В Ростовской области злоумышленник украл мопед и попал на нем в ДТП. 34-летнего мужчину задержали 11 декабря в Новошахтинске.

Местный житель припарковал мотоцикл возле своего дома и забыл забрать ключи из замка зажигания. Злоумышленник воспользовался рассеянностью мужчины и похитил транспортное средство.

Не успев проехать и 500 метров, угонщик не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. После ДТП он припарковал поврежденный мопед у своего знакомого и пообещал в скором времени его забрать.

- Правоохранители задержали ранее судимого за кражи подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Похищенный транспорт изъяли и вернули законному владельцу.

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