В Ростовской области злоумышленник украл мопед и попал на нем в ДТП



В Ростовской области злоумышленник украл мопед и попал на нем в ДТП. 34-летнего мужчину задержали 11 декабря в Новошахтинске.



Местный житель припарковал мотоцикл возле своего дома и забыл забрать ключи из замка зажигания. Злоумышленник воспользовался рассеянностью мужчины и похитил транспортное средство.



Не успев проехать и 500 метров, угонщик не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. После ДТП он припарковал поврежденный мопед у своего знакомого и пообещал в скором времени его забрать.



- Правоохранители задержали ранее судимого за кражи подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Похищенный транспорт изъяли и вернули законному владельцу.