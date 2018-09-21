В Ростовской области женщине отрезало палец при попытке запрыгнуть в поезд



Ростовская транспортная прокуратура взяла на контроль расследование дела проводника, бездействие которого привело к травмированию одной из пассажирок. Сотрудника обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



По версии следствия, 20 июня поезд «Адлер-Казань» начал отходить от станции Шахтная в Ростовской области. В этот момент женщина попыталась запрыгнуть в движущийся состав, однако упала. Колесной парой ей отрезало палец правой руки.



Заметив угрозу жизни и здоровью пассажира, проводник не попытался остановить поезд. Он нарушил правила, регулирующие посадку и высадку людей.



В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Ход расследования взяла на контроль Ростовская транспортная прокуратура.