Авторизация

Регистрация


  • USD 66.25
  • EUR 78.08
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области женщине отрезало палец при попытке запрыгнуть в поезд

В Ростовской области женщине отрезало палец при попытке запрыгнуть в поезд
Ростовская транспортная прокуратура взяла на контроль расследование дела проводника, бездействие которого привело к травмированию одной из пассажирок. Сотрудника обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, 20 июня поезд «Адлер-Казань» начал отходить от станции Шахтная в Ростовской области. В этот момент женщина попыталась запрыгнуть в движущийся состав, однако упала. Колесной парой ей отрезало палец правой руки.

Заметив угрозу жизни и здоровью пассажира, проводник не попытался остановить поезд. Он нарушил правила, регулирующие посадку и высадку людей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Ход расследования взяла на контроль Ростовская транспортная прокуратура.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.