Авторизация

Регистрация
  • USD 60.74
  • EUR 69.20
Новости

Происшествия

0

В Ростовской области женщина зарезала своего мужа

В Ростовской области женщина зарезала своего мужа

В Ростовской области женщина зарезала своего мужа. Труп 36-летнего мужчины обнаружили 10 июля на участке в садоводческом товариществе «Машиностроителей» в Азове.

Спустя несколько часов полицейские задержали супругу убитого. По версии следствия, 33-летняя женщина в пылу ссоры ударила мужа ножом в шею и живот. Всего эксперты насчитали пять ножевых ранений. От полученных травм азовчанин скончался. В данный момент подозреваемая находится под стражей.
- В настоящее время по факту убийства ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в Следственном управлении СКР по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.