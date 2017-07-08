В Ростовской области женщина зарезала своего мужа





В Ростовской области женщина зарезала своего мужа. Труп 36-летнего мужчины обнаружили 10 июля на участке в садоводческом товариществе «Машиностроителей» в Азове.



Спустя несколько часов полицейские задержали супругу убитого. По версии следствия, 33-летняя женщина в пылу ссоры ударила мужа ножом в шею и живот. Всего эксперты насчитали пять ножевых ранений. От полученных травм азовчанин скончался. В данный момент подозреваемая находится под стражей.

- В настоящее время по факту убийства ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в Следственном управлении СКР по Ростовской области.