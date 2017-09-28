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В Ростовской области женщина во время ссоры ударила ножом сожителя

В Ростовской области женщина во время ссоры ударила ножом сожителя
В Ростовской области женщина во время ссоры ударила ножом сожителя. Происшествие случилось на улице Лебединского в Шахтах.

Мужчина и женщина выпивали, сидя у себя дома. Сожители начали ссориться. Конфликт перерос в драку, в ходе которой 31-летняя женщина взяла нож и пырнула им своего возлюбленного.

- Женщину задержали и доставили отделение, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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