В Ростовской области женщина во время ссоры ударила ножом сожителя



В Ростовской области женщина во время ссоры ударила ножом сожителя. Происшествие случилось на улице Лебединского в Шахтах.



Мужчина и женщина выпивали, сидя у себя дома. Сожители начали ссориться. Конфликт перерос в драку, в ходе которой 31-летняя женщина взяла нож и пырнула им своего возлюбленного.



- Женщину задержали и доставили отделение, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».