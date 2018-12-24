Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области женщина убила своего гражданского мужа

В Ростовской области женщина убила своего гражданского мужа
41-летняя жительница Красного Сулина подозревается в убийстве сожителя. Конфликт, который привёл к смертельному исходу, возник между супругами 25 декабря.

В тот день гражданские супруги вместе распивали спиртное в своём доме в посёлке 50 лет Октября. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Разъярённая женщина схватила нож и ударила им мужа. Удар пришёлся в область живота.

В результате ранения 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.
- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.- Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Добавим, что весной этого года задержанная уже покушалась на жизнь своего супруга. Однако в прошлый раз женщина не нанесла мужчине серьезных травм, поэтому осталась на свободе.

Как стало известно, пара жила вместе около двух лет. Оба нигде не работали.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.