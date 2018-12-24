В Ростовской области женщина убила своего гражданского мужа



41-летняя жительница Красного Сулина подозревается в убийстве сожителя. Конфликт, который привёл к смертельному исходу, возник между супругами 25 декабря.



В тот день гражданские супруги вместе распивали спиртное в своём доме в посёлке 50 лет Октября. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Разъярённая женщина схватила нож и ударила им мужа. Удар пришёлся в область живота.



В результате ранения 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.- Все обстоятельства преступления устанавливаются.



Добавим, что весной этого года задержанная уже покушалась на жизнь своего супруга. Однако в прошлый раз женщина не нанесла мужчине серьезных травм, поэтому осталась на свободе.



Как стало известно, пара жила вместе около двух лет. Оба нигде не работали.