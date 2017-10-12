Авторизация

Регистрация


  • USD 57.62
  • EUR 68.14
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Ростовской области женщина убила любовницу, застав её с мужем

В Ростовской области женщина убила любовницу, застав её с мужем
В Ростовской области женщина убила любовницу, застав её с мужем. Своему супругу обманутая жена нанесла серьёзные травмы.

Жестокая расправа произошла в Неклиновском районе в ночь с 13 на 14 октября, сообщает DonDay.ru. Женщина застала мужа с любовницей в доме, расположенном в садоводческом товариществе «Металлург». Она набросилась на соперницу, несколько раз ударив её ножом. Ещё несколько ударов она нанесла мужчине.

От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы. Подозреваемая в убийстве задержана.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.