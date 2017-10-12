В Ростовской области женщина убила любовницу, застав её с мужем



В Ростовской области женщина убила любовницу, застав её с мужем. Своему супругу обманутая жена нанесла серьёзные травмы.



Жестокая расправа произошла в Неклиновском районе в ночь с 13 на 14 октября, сообщает DonDay.ru. Женщина застала мужа с любовницей в доме, расположенном в садоводческом товариществе «Металлург». Она набросилась на соперницу, несколько раз ударив её ножом. Ещё несколько ударов она нанесла мужчине.



От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован.



Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы. Подозреваемая в убийстве задержана.