Авторизация

Регистрация


  • USD 65.40
  • EUR 75.65
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области женщина, сбитая водителем ВАЗа, нуждается в помощи

В Ростовской области женщина, сбитая водителем ВАЗа, нуждается в помощи
В Ростовской области женщина, сбитая водителем ВАЗа, нуждается в помощи. Авария случилась на автодороге Новошахтинск - Майский.

15 октября около десяти часов вечера Оксана Качула гуляла со своими приятелями – семейной парой Сергеем и Еленой. Когда компания переходила трассу, их сбил 27-летний водитель отечественного автомобиля. Отметим, мужчина за рулем ВАЗа находился в состоянии наркотического опьянения.

В результате ДТП 43-летний Сергей и 37-летняя Елена погибли на месте аварии. 28-летнюю Оксану в тяжелом состоянии с множественными травмами и переломами медики доставили в больницу Новошахтинска.

– Оксане прооперировали желчный пузырь и пищевод. Она уже пришла в сознание. Однако врачи проведут еще одну операцию на тазобедренном суставе, – сообщила мать пострадавшей в ДТП, Тамара.

Реабилитация Оксаны будет длительной и потребует серьезных средств. Ее родственники просят помощи у всех неравнодушных людей. Пострадавшую дома ждет 12-летняя дочь.

Если вы хотите помочь женщине, переведите любую сумму на номер карты мамы Оксаны: 2202200209086576 (Тамара Ивановна Ж.). Номер телефона, к которому привязана банковская карта: +7-950-853-12-24.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.