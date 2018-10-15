В Ростовской области женщина, сбитая водителем ВАЗа, нуждается в помощи



В Ростовской области женщина, сбитая водителем ВАЗа, нуждается в помощи. Авария случилась на автодороге Новошахтинск - Майский.



15 октября около десяти часов вечера Оксана Качула гуляла со своими приятелями – семейной парой Сергеем и Еленой. Когда компания переходила трассу, их сбил 27-летний водитель отечественного автомобиля. Отметим, мужчина за рулем ВАЗа находился в состоянии наркотического опьянения.



В результате ДТП 43-летний Сергей и 37-летняя Елена погибли на месте аварии. 28-летнюю Оксану в тяжелом состоянии с множественными травмами и переломами медики доставили в больницу Новошахтинска.



– Оксане прооперировали желчный пузырь и пищевод. Она уже пришла в сознание. Однако врачи проведут еще одну операцию на тазобедренном суставе, – сообщила мать пострадавшей в ДТП, Тамара.



Реабилитация Оксаны будет длительной и потребует серьезных средств. Ее родственники просят помощи у всех неравнодушных людей. Пострадавшую дома ждет 12-летняя дочь.



Если вы хотите помочь женщине, переведите любую сумму на номер карты мамы Оксаны: 2202200209086576 (Тамара Ивановна Ж.). Номер телефона, к которому привязана банковская карта: +7-950-853-12-24.