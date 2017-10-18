В Ростовской области женщина пыталась зарезать гражданского супруга



В Ростовской области женщина пыталась зарезать гражданского супруга. Инцидент произошел 20 октября в Новошахтинске в квартире на улице Мельникова.



46-летняя дончанка во время пьяной ссоры ударила своего сожителя ножом в живот. Мужчину с травмами доставили в больницу.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Она помещена под подписку о невыезде.