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В Ростовской области женщина пыталась зарезать гражданского супруга

В Ростовской области женщина пыталась зарезать гражданского супруга
В Ростовской области женщина пыталась зарезать гражданского супруга. Инцидент произошел 20 октября в Новошахтинске в квартире на улице Мельникова.

46-летняя дончанка во время пьяной ссоры ударила своего сожителя ножом в живот. Мужчину с травмами доставили в больницу.
- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Она помещена под подписку о невыезде.

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