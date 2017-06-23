В Ростовской области женщина пырнула ножом своего собутыльника



В Ростовской области 32-летняя женщина пырнула ножом своего собутыльника. Инцидент произошел 22 июня в селе Троицкое Неклиновского района.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, между товарищами во время застолья произошел конфликт, в ходе которого разъяренная женщина схватила нож и вонзила его в живот 29-летнему мужчине. Осознав, что натворила, злоумышленница вызвала бригаду медиков. Пострадавшего с ранением доставили в больницу.



- В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - подытожили в Донском главке. - Ей грозит до восьми лет тюрьмы.