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В Ростовской области женщина пырнула ножом своего собутыльника

В Ростовской области женщина пырнула ножом своего собутыльника
В Ростовской области 32-летняя женщина пырнула ножом своего собутыльника. Инцидент произошел 22 июня в селе Троицкое Неклиновского района.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, между товарищами во время застолья произошел конфликт, в ходе которого разъяренная женщина схватила нож и вонзила его в живот 29-летнему мужчине. Осознав, что натворила, злоумышленница вызвала бригаду медиков. Пострадавшего с ранением доставили в больницу.

- В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - подытожили в Донском главке. - Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

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