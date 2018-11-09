В Ростовской области женщина погибла, попав под колеса двух автомобилей



В Ростовской области женщина-пешеход скончалась, попав под колеса двух автомобилей. Смертельная авария случилась на 1 042-м километре М-4 «Дон» 10 ноября около 19 часов.



По предварительным данным, 40-летняя женщина двигалась по краю трассы. В это время ее сбил 37-летний водитель «Нивы». После этого на несчастную наехал автомобиль «Ивеко», за рулем которого находился 34-летний мужчина.



– Женщина получила тяжелые травмы и скончалась до приезда скорой помощи, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.