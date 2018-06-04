В Ростовской области женщина погибла, мужчина пострадал при пожаре в частном доме



Во время пожара в частном доме в Ростовской области женщина погибла, мужчина пострадал. Происшествие случилось в ночь с 4 на 5 мая на улице Новой в Казанской станице.



Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, дом полыхал на площади 72 квадратных метра.



- После ликвидации огня на месте нашли труп 55-летней женщины. Она отравилась угарным газом, - прокомментировали в ведомстве. - Также получил отравление продуктами горения 41-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.