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В Ростовской области женщина погибла, мужчина пострадал при пожаре в частном доме

В Ростовской области женщина погибла, мужчина пострадал при пожаре в частном доме
Во время пожара в частном доме в Ростовской области женщина погибла, мужчина пострадал. Происшествие случилось в ночь с 4 на 5 мая на улице Новой в Казанской станице. 

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, дом полыхал на площади 72 квадратных метра.

- После ликвидации огня на месте нашли труп 55-летней женщины. Она отравилась угарным газом, - прокомментировали в ведомстве. - Также получил отравление продуктами горения 41-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

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