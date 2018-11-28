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В Ростовской области женщина на иномарке сбила пешехода

В Ростовской области женщина на иномарке сбила пешехода
В Ростовской области женщина на «Вольво» наехала на пешехода. Инцидент произошёл в Волгодонске утром 30 ноября.

По предварительным данным, за рулём иномарки ехала 32-летняя автоледи. Машина двигалась по улице Морской. В этот момент на нерегулируемый пешеходный переход вышла 55-летняя женщина. Водитель не успела затормозить и сбила её.

- С травмами различной степени тяжести пострадавшая была доставлена в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту случившегося проводится проверка.

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