В Ростовской области женщина на иномарке сбила пешехода



В Ростовской области женщина на «Вольво» наехала на пешехода. Инцидент произошёл в Волгодонске утром 30 ноября.



По предварительным данным, за рулём иномарки ехала 32-летняя автоледи. Машина двигалась по улице Морской. В этот момент на нерегулируемый пешеходный переход вышла 55-летняя женщина. Водитель не успела затормозить и сбила её.



- С травмами различной степени тяжести пострадавшая была доставлена в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту случившегося проводится проверка.