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В Ростовской области женщина на «Фольксвагене» сбила стоящую на обочине «четырнадцатую»: погиб человек

В Ростовской области женщина на «Фольксвагене» сбила стоящую на обочине «четырнадцатую»: погиб человек
В Ростовской области женщина на «Фольксвагене» сбила стоящую на обочине «четырнадцатую»: погиб человек. Трагедия произошла на трассе М-4 «Дон» в районе Каменск-Шахтинского днем 3 октября.

Как рассказал свидетель аварии, автоледи на «Фольксвагене» врезалась в стоящий на обочине отечественный автомобиль. В результате машина улетела в кювет, а ее водитель получил сильнейшие травмы.

От полученных повреждений пострадавший скончался до приезда скорой помощи.
В Ростовской области женщина на «Фольксвагене» сбила стоящую на обочине «четырнадцатую»: погиб человекВ Ростовской области женщина на «Фольксвагене» сбила стоящую на обочине «четырнадцатую»: погиб человекВ Ростовской области женщина на «Фольксвагене» сбила стоящую на обочине «четырнадцатую»: погиб человек

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