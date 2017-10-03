В Ростовской области женщина на «Фольксвагене» сбила стоящую на обочине «четырнадцатую»: погиб человек



В Ростовской области женщина на «Фольксвагене» сбила стоящую на обочине «четырнадцатую»: погиб человек. Трагедия произошла на трассе М-4 «Дон» в районе Каменск-Шахтинского днем 3 октября.



Как рассказал свидетель аварии, автоледи на «Фольксвагене» врезалась в стоящий на обочине отечественный автомобиль. В результате машина улетела в кювет, а ее водитель получил сильнейшие травмы.



От полученных повреждений пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

