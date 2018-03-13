Авторизация

Регистрация


  • USD 56.94
  • EUR 70.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области завели дело на инспектора ПДН из-за смерти подростка

В Ростовской области завели дело на инспектора ПДН из-за смерти подростка

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции города Каменска-Шахтинского. Сотрудница полиции подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в феврале 2018 года инспектор составила акт о помещении 13-летнего школьника в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. При этом у неё не было для этого оснований. Факт безнадзорности не был установлен, мальчик жил в семье и сказал, что не хочет отправляться в соцучреждение.
- После этого она поместила его в инфекционное отделение городской больницы Каменска для прохождения медицинского освидетельствования для дальнейшего размещения в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Впоследствии, 2 марта 2018 года, тело несовершеннолетнего с признаками суицида было обнаружено в туалетной комнате медицинского учреждения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.