В Ростовской области завели дело на инспектора ПДН из-за смерти подростка





В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции города Каменска-Шахтинского. Сотрудница полиции подозревается в превышении должностных полномочий.



По версии следствия, в феврале 2018 года инспектор составила акт о помещении 13-летнего школьника в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. При этом у неё не было для этого оснований. Факт безнадзорности не был установлен, мальчик жил в семье и сказал, что не хочет отправляться в соцучреждение.

- После этого она поместила его в инфекционное отделение городской больницы Каменска для прохождения медицинского освидетельствования для дальнейшего размещения в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Впоследствии, 2 марта 2018 года, тело несовершеннолетнего с признаками суицида было обнаружено в туалетной комнате медицинского учреждения.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления.