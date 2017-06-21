В Ростовской области заснувшая за рулем автоледи спровоцировала ДТП с двумя погибшими





В Ростовской области автоледи, управлявшая внедорожником, спровоцировала ДТП, в котором погибли двое молодых людей.



Авария, унесшая жизни двух молодых парней, произошла в Тарасовском районе на трассе М-4 «Дон». По данным региональной ГИБДД, 20 июня около семи часов утра 39-летняя водитель УАЗ «Патриот» врезалась в «ВАЗ-2114». В результате аварии погибли 27-летний водитель и 29-летний пассажир «четырнадцатой». Водитель УАЗа и 6-летний ребёнок-пассажир с травмами были госпитализированы.







Как удалось узнать Rostov.ru, погибшие - 27-летний Вячеслав Деминков и 29-летний Алексей Павленко. Оба молодых человека – жители города Донецка Ростовской области. По словам родственников одного из погибших, на трассе у дончан сломалась машина. На дороге они ждали, когда подвезут нужную запчасть. В этот момент в их автомобиль и врезался УАЗ. От удара внедорожник перевернулся. Вячеслав скончался на месте происшествия, Алексей – в карете скорой помощи.



В ГИБДД сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



