В Ростовской области заключенный ранил себя осколком разбитой лампы в горло
В Ростовской области заключенный ранил себя осколком разбитой лампы в горло . Происшествие случилось в конце июня в исправительной колонии № 1 города Зверево.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, 28-летний мужчина разбил лампу, взял осколок и нанес себе ранения. Окровавленного осужденного в камере нашли охранники.
-К счастью зек не погиб, - приводит издание слова источника. - Мужчине своевременно оказали медицинскую помощь.