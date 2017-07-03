Авторизация

Регистрация
  • USD 59.58
  • EUR 67.68
Новости

Происшествия

0

В Ростовской области заключенный ранил себя осколком разбитой лампы в горло

В Ростовской области заключенный ранил себя осколком разбитой лампы в горло
В Ростовской области заключенный ранил себя осколком разбитой лампы в горло . Происшествие случилось в конце июня в исправительной колонии № 1 города Зверево.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, 28-летний мужчина разбил лампу, взял осколок и нанес себе ранения. Окровавленного осужденного в камере нашли охранники.

-К счастью зек не погиб, - приводит издание слова источника. - Мужчине своевременно оказали медицинскую помощь.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.