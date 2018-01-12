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В Ростовской области задержан подозреваемый в угоне машины скорой помощи

В Ростовской области задержан подозреваемый в угоне машины скорой помощи
В Ростовской области задержан подозреваемый в угоне машины скорой помощи. Инцидент произошел 9 января в Миллерово.

42-летний мужчина проходил мимо станции скорой помощи. У обочины был припаркован автомобиль, который привлек внимание злоумышленника. Поскольку ключи были оставлены в замке зажигания, он просто сел за руль и уехал. Однако проехав некоторое расстояние, попал в аварию и был вынужден оставить автомобиль.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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