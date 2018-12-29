В Ростовской области задержали жителя, укравшего пять телефонов и деньги из кассы магазина



В хуторе Мирном Ростовской области задержали жителя, укравшего пять телефонов с витрины и деньги из кассы магазина. Правоохранители арестовали подозреваемого 31 декабря.



В полицию пожаловался один из местных жителей. Он рассказал, что неизвестные проникли в его магазин и забрали с витрины пять сотовых телефонов, а также деньги их кассы. Ущерб заявитель оценил в 43 тысячи рублей.



Стражам порядка удалось установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 22-летний парень, проживающий в том же хуторе. Выяснилось, что ночью он пришел в магазин, забрал с витрины мобильные устройства, а также находившиеся в кассе деньги. После этого он покинул место преступления.



Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».