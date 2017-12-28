В Ростовской области задержали вора-рецидивиста



В Ростовской области задержали вора-рецидивиста. Жителя Волгодонска арестовали 1 января.



Местный житель оставил свой автомобиль марки «Вольво» припаркованным на улице одного из садовых товариществ. Дождавшись наступления темноты, 32-летний мужчина повредил запорное устройство автомобиля и украл аккумуляторные батареи. Общая стоимость нанесенного ущерба составила порядка 16 тысяч рублей.



- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Ему грозит до пяти лет лишения свободы.



Известно, что подозреваемый был ранее судим за аналогичные преступления.