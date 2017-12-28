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В Ростовской области задержали вора-рецидивиста

В Ростовской области задержали вора-рецидивиста
В Ростовской области задержали вора-рецидивиста. Жителя Волгодонска арестовали 1 января.

Местный житель оставил свой автомобиль марки «Вольво» припаркованным на улице одного из садовых товариществ. Дождавшись наступления темноты, 32-летний мужчина повредил запорное устройство автомобиля и украл аккумуляторные батареи. Общая стоимость нанесенного ущерба составила порядка 16 тысяч рублей.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Известно, что подозреваемый был ранее судим за аналогичные преступления.

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