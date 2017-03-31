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В Ростовской области задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

В Ростовской области задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

В Ростовской области задержали водителя иномарки, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Задержанным оказался 29-летний житель Новошахтинска. Он совершил наезд на 47-летнего пешехода, управляя своим автомобилем «Опель Вектра».
- Полицейские установили личность водителя и задержали его в городе Новошахтинске, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Он доставлен в отдел полиции. В настоящее время в отношении задержанного проводится ряд необходимых следственных действий.

В донском главке добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, 31 марта на 884-м километре трассы «г.Новошахтинск - п.Майский» водитель «Опель Вектра» сбил 47-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм, а водитель иномарки скрылся.

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