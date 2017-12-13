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В Ростовской области задержали водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места происшествия

В Ростовской области задержали водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места происшествия

В Ростовской области задержали водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП.
- В ходе комплекса оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД установили водителя автомобиля «ВАЗ-2109», сбившего пешехода, - сообщили в отделе пропаганды донского управления ГИБДД. - Им оказался 20-летний житель города Таганрога.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как ранее писал Rostov.ru, 13 декабря около половины десятого вечера на трассе Ростов – Таганрог, недалеко от села Приморка, неустановленный водитель насмерть сбил 33-летнего пешехода. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Тело погибшего всю ночь пролежало в кювете, пока его на следующий день не нашли проезжавшие мимо автомобилисты.

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