В Ростовской области задержали водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места происшествия





В Ростовской области задержали водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП.

- В ходе комплекса оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД установили водителя автомобиля «ВАЗ-2109», сбившего пешехода, - сообщили в отделе пропаганды донского управления ГИБДД. - Им оказался 20-летний житель города Таганрога.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



Как ранее писал Rostov.ru, 13 декабря около половины десятого вечера на трассе Ростов – Таганрог, недалеко от села Приморка, неустановленный водитель насмерть сбил 33-летнего пешехода. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Тело погибшего всю ночь пролежало в кювете, пока его на следующий день не нашли проезжавшие мимо автомобилисты.