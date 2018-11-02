В Ростовской области задержали парня, ограбившего женщину



В Ростовской области задержали парня, ограбившего женщину. Инцидент случился 20 октября в Волгодонске.



На улице Энтузиастов 18-летний парень напал на прохожую. Подозреваемый ударил женщину в живот, забрал у нее сумку с деньгами и убежал. 3 ноября полицейские задержали злоумышленника.



- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе донского главка. – Злоумышленник причинил ущерб пострадавшей на сумму более 15 тысяч рублей.