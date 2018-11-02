Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области задержали парня, ограбившего женщину

В Ростовской области задержали парня, ограбившего женщину
В Ростовской области задержали парня, ограбившего женщину. Инцидент случился 20 октября в Волгодонске.

На улице Энтузиастов 18-летний парень напал на прохожую. Подозреваемый ударил женщину в живот, забрал у нее сумку с деньгами и убежал. 3 ноября полицейские задержали злоумышленника.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе донского главка. – Злоумышленник причинил ущерб пострадавшей на сумму более 15 тысяч рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.