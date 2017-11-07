Авторизация

Регистрация


  • USD 59.25
  • EUR 68.79
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Ростовской области задержали парней с крупной партией наркотиков

В Ростовской области задержали парней с крупной партией наркотиков
В Ростовской области задержали парней с крупной партией наркотиков. Сбытчиков «синтетики» арестовали при получении товара.

По предварительной информации, пятеро молодых людей организовали преступную группировку около года назад. В течение этого времени злоумышленники покупали наркотики в Китае и с помощью почты доставляли их на территорию Ростовской области.

О преступной деятельности молодых людей стало известно в конце сентября, когда один из участников группировки заказал «синтетику» в Интернете. Парней задержали спустя месяц во время получения почтовой посылки. В ней нашли порядка 140 граммов n-метилэфедронав и эфедронома.

- В домах подозреваемых правоохранители обнаружили около пяти килограммов наркотиков, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. – Вещество было расфасовано в полимерные пакеты с целью дальнейшего сбыта. На данный момент все члены преступной банды задержаны.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, совершенные организованной группой». Кроме этого, трое участников группировки стали фигурантами уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере». Молодым людям грозит пожизненное заключение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.