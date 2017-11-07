В Ростовской области задержали парней с крупной партией наркотиков



В Ростовской области задержали парней с крупной партией наркотиков. Сбытчиков «синтетики» арестовали при получении товара.



По предварительной информации, пятеро молодых людей организовали преступную группировку около года назад. В течение этого времени злоумышленники покупали наркотики в Китае и с помощью почты доставляли их на территорию Ростовской области.



О преступной деятельности молодых людей стало известно в конце сентября, когда один из участников группировки заказал «синтетику» в Интернете. Парней задержали спустя месяц во время получения почтовой посылки. В ней нашли порядка 140 граммов n-метилэфедронав и эфедронома.



- В домах подозреваемых правоохранители обнаружили около пяти килограммов наркотиков, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. – Вещество было расфасовано в полимерные пакеты с целью дальнейшего сбыта. На данный момент все члены преступной банды задержаны.



В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, совершенные организованной группой». Кроме этого, трое участников группировки стали фигурантами уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере». Молодым людям грозит пожизненное заключение.