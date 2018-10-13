В Ростовской области задержали мужчину с 200 килограммами контрабандной красной икры



В Ростовской области задержали мужчину с 200 килограммами контрабандной красной икры. 11 октября 30-летний злоумышленник на автомобиле подъехал к поселку Чертково.



Из машины перекупщик начал доставать коробки и переносить их к линии государственной границы России с Украиной. Пограничный наряд заметил правонарушителя и арестовал.



У злоумышленника изъяли около 200 килограммов красной икры. Общая стоимость товара составляет более 600 тысяч рублей.



- В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение режима государственной границы», - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области. - Ему грозит штраф до тысячи рублей с конфискацией изъятого имущества.

