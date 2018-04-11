В Ростовской области задержали мужчин, ограбивших магазин и обокравших билетершу поезда



В Ростовской области сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Республики Дагестан и 52-летнего уроженца Ростовской области. Злоумышленники в один вечер обокрали работницу поезда и ограбили магазин.



По информации пресс-службы УТ МВД России по СКФО, 22 марта подозреваемые украли сумку у 39-летней сотрудницы поезда Ростов - Тихорецкая и вышли на ближайшей станции в Кулешевском районе.



Вооружившись топором, мужчины направились в магазин, где, угрожая продавцу расправой, обчистили кассу. Добычей подозреваемых стали 40 тысяч рублей. С места происшествия налетчики скрылись.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемых преступников. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».