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В Ростовской области задержали мужчин, ограбивших магазин и обокравших билетершу поезда

В Ростовской области задержали мужчин, ограбивших магазин и обокравших билетершу поезда
В Ростовской области сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Республики Дагестан и 52-летнего уроженца Ростовской области. Злоумышленники в один вечер обокрали работницу поезда и ограбили магазин.

По информации пресс-службы УТ МВД России по СКФО, 22 марта подозреваемые украли сумку у 39-летней сотрудницы поезда Ростов - Тихорецкая и вышли на ближайшей станции в Кулешевском районе.

Вооружившись топором, мужчины направились в магазин, где, угрожая продавцу расправой, обчистили кассу. Добычей подозреваемых стали 40 тысяч рублей. С места происшествия налетчики скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемых преступников. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

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