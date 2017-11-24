Авторизация

Регистрация


  • USD 58.53
  • EUR 69.33
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области юноша ударил пенсионера по голове ради семи тысяч рублей

В Ростовской области юноша ударил пенсионера по голове ради семи тысяч рублей
В Ростовской области юноша ударил пенсионера по голове ради семи тысяч рублей. Инцидент произошел в Красном Сулине.

По предварительной информации, 18-летний ранее судимый за причинение вреда здоровью молодой человек решил ограбить прохожего. Он подошел к 60-летнему пенсионеру и несколько раз ударил его по голове, после чего забрал семь тысяч рублей и скрылся.

- В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.