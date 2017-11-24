В Ростовской области юноша ударил пенсионера по голове ради семи тысяч рублей



В Ростовской области юноша ударил пенсионера по голове ради семи тысяч рублей. Инцидент произошел в Красном Сулине.



По предварительной информации, 18-летний ранее судимый за причинение вреда здоровью молодой человек решил ограбить прохожего. Он подошел к 60-летнему пенсионеру и несколько раз ударил его по голове, после чего забрал семь тысяч рублей и скрылся.



- В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.