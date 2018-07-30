В Ростовской области вышел на прогулку и не вернулся 78-летний пенсионер





78-летний Арнольд Алексеевич Артеменко пропал в Таганроге 1 августа. Около 17 часов пенсионер пошёл на прогулку и не вернулся. Внук пропавшего, Илья С., рассказал, что мужчина предупредил всех родных пред уходом. У Арнольда Алексеевича не было с собой никаких средств связи и документов.

- Последний раз знакомые видели его на пересечении улицы Траснпортной и 2-ой Советской в тот же вечер около 19 часов, - рассказал Илья. - Больше дедушка на связь не выходил.



Рост Арнольда Артеменко около 175 сантиметров, мужчина худощавого телосложения. У него седые волосы, средней длины. В день пропажи пенсионер был одет в серую рубашку, синие трико и белую кепку. Всех, кто видел Арнольда Алексеевича Артеменко или знает, где он может находиться, просят звонить по номеру: 89085102769.