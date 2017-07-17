В Ростовской области выпивший мужчина до смерти избил свою супругу



В Ростовской области выпивший мужчина до смерти избил свою супругу. Происшествие случилось 15 июля около 22:00 в Сальске. Об этом сообщает salsknews.ru. 34-летний горожанин распивал спиртное в компании своей 40-летней жены. В ходе беседы между супругами возник конфликт. Женщина начала браниться с мужчиной.



Горожанин разозлился и ударил свою жену. Она упала на пол. Злоумышленник начал избивать женщину, нанося удары по ее телу и голове. От полученных травм горожанка скончалась на месте инцидента.



О происшествии мужчина рассказал своим родителям. Родственники подозреваемого тут же позвонили сотрудникам правоохранительных органов и сообщили об убийстве.



Полицейские задержали злоумышленника. В отношении 34-летнего горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина заключен под стражу.