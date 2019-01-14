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В Ростовской области вынесли приговор двум дебоширам, угрожавшим полицейским

В Ростовской области вынесли приговор двум дебоширам, угрожавшим полицейским
В Ростовской области вынесли приговор двум дебоширам, угрожавшим полицейским. Аветисян и Варданян обвинялись в совершении преступлений по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Инцидент произошел 27 мая в поселке Орловский. Около 23.00 злоумышленники отдыхали в кафе на улице Пионерской. Получив счет, они отказались платить. Мужчины начали оскорблять сотрудников заведения. Администратор кафе позвонил в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов потребовали, чтобы дебоширы оплатили счет. Однако в ответ от злоумышленников последовала лишь нецензурная брань. Аветисян и Варданян кричали и провоцировали полицейских.

В Орловском районном суде мужчин признали виновными в совершении преступлений. Аветисян приговорен к 2 годам и 7 семи месяцам лишения свободы условно. Варданян также получил условный срок – три года и 2 месяца.

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