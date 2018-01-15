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В Ростовской области возле подъезда жилого дома нашли труп мужчины

В Ростовской области возле подъезда жилого дома нашли труп мужчины
В Ростовской области возле подъезда дома нашли труп неизвестного мужчины. Тело обнаружили в центре города Шахты на Советской улице ранним утром 17 января. По информации DonDay Шахты, мертвого мужчину местные жители увидели около многоэтажки. На погибшем были куртка и спортивные штаны. На ногах - домашние тапочки, при этом температура воздуха не превышала -8 градусов.

По словам жильцов дома, никто из них не знает скончавшегося. Личность мужчины, на вид которому - 55-60 лет, выясняют полицейские.

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