В Ростовской области вор украл из раздевалки спортклуба сумку с деньгами и вещами на сумму 80 тыс. руб.





В городе Шахты вор украл из тренировочного зала сумку с деньгами, личными вещами и золотыми украшениями. Кража произошла 24 января. Злоумышленник пробрался в раздевалку и похитил спортивную сумку, пока её хозяйка была на тренировке. Вернувшись после занятия, девушка обнаружила пропажу. О случившемся она сообщила в полицию.

- По подозрению в краже 2 февраля был задержан 27-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Часть похищенных вещей изъята и возвращена хозяйке.