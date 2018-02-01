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В Ростовской области вор украл из раздевалки спортклуба сумку с деньгами и вещами на сумму 80 тыс. руб.

В Ростовской области вор украл из раздевалки спортклуба сумку с деньгами и вещами на сумму 80 тыс. руб.

В городе Шахты вор украл из тренировочного зала сумку с деньгами, личными вещами и золотыми украшениями. Кража произошла 24 января. Злоумышленник пробрался в раздевалку и похитил спортивную сумку, пока её хозяйка была на тренировке. Вернувшись после занятия, девушка обнаружила пропажу. О случившемся она сообщила в полицию.
- По подозрению в краже 2 февраля был задержан 27-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Часть похищенных вещей изъята и возвращена хозяйке.

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